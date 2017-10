Intervistato dai microfoni di Sky, lo showman Fiorello esprime la propria opinione sull'Inter e su Luciano Spalletti.



"Il derby? Finisce 2-0 per l'Inter, segnano Icardi e Candreva. Ho fatto un pronostico da interista, non me ne vogliamo i cugini. Ma ognuno tira l'acqua al suo mulino. Spalletti? E’ il numero uno, è un tecnico che si ama e non si discute. Nerazzurri al secondo posto? Siamo in ascesa, a pari punti con la Juve, per me torniamo in Champions".