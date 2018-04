Tredici reti e qualche nota positiva escono dall'amichevole che la Fiorentina ha disputato contro il Signa: Badelj ha disputato un tempo, rientrante dall'infortunio; Chiesa e Simeone, due doppiette per scaldare il piede e la testa in vista del Napoli; Valencic, infine, sarà convocato da Pioli per la gara contro il Napoli, vista la defezione di Dabo e le condizioni dello stesso Badelj. Da segnalare, di contro, l'abbandono del campo di Hugo dopo appena cinque minuti: si attendono notizie, potrebbe anche essere stato solamente un problema momentaneo.



Firenze, intanto, si prepara all'assalto del Napoli: saranno oltre cinquemila i tifosi partenopei che arriveranno in Toscana per la partita. Numerosissime richieste anche da parte dei giornalisti per accreditarsi.