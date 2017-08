Il conto alla rovescia verso il calcio d'inizio della prima gara di campionato scorre crudele e senza clemenza verso le delusioni. Emre Mor, le numerose cessioni eccellenti: la Fiorentina deve dimenticare, tutto e subito. Stessa modalità temporale con cui dovrà donare innesti a Stefano Pioli, invischiato in una preparazione basata su un cantiere aperto che trasmette poche certezze.



IMPENNATA NECESSARIA - Smaltito lo scoramento, Pantaleo Corvino deve tirare fuori gli attributi degni del suo ruolo. La piazza mormora, la squadra chiede rinforzi. In questa settimana andranno chiusi almeno due acquisti, se non tre. La sfida all'Inter incombe e alla "prima" a San Siro i viola non possono farsi trovare impreparati. Tra vecchie certezze e nuovi profili, la Fiorentina prova a piazzare i colpi.



​L'ORA DI EYSSERIC - L'affare relativo a Valentin Eysseric è destinato a sbloccarsi. Dopo aver fomentato la nascita di un tormentone estivo, la trattativa con il Nizza si è sbloccata nel momento in cui sembrava potersi incredibilmente arenare. In Francia arrivano Sneijder e Saint-Maxim, a Firenze può quindi sbarcare Eysseric. Quattro milioni nelle case dei francesi, cifra agevolata dal contratto in scadenza, e accordo con il giocatore per quattro anni più uno di opzione.



OCCHIO ALLE FASCE - Corvino punta forte sulle fasce, questa sarà la settimana degli esterni. Per Diego Laxalt si lavora, il Genoa ha fatto le proprie richieste e le parti stanno limando le rispettive esigenze: circa dodici/tredici milioni di euro potrebbero girare nell'affare. Il Direttore Generale gigliato guarda anche in casa Napoli: come ribadito da alcuni quotidiani, è concreto l'interesse per Ivan Strinić, elemento che aumenterebbe le risorse sulla corsia difensiva di sinistra di Pioli.



KALINIC ESCE (?), CHI ENTRA? - Il Milan punta su Nikola Kalinic, dopo il 14 agosto la trattativa potrebbe sbloccarsi: con l'incasso, la Fiorentina si tufferà nella ricerca di una punta, quella titolare. Il primo nome è quello di Giovanni Simeone, ma sarà necessario che il Genoa abbassi le pretese. E poi sullo sfondo c'è Matteo Politano, insieme al possibile centrocampista del futuro. Qualcosa, seppur con ritardo, si muove.