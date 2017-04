Arrivano novità sul fronte allenatori. La Fiorentina, alla ricerca di un sostituto di Paulo Sousa per la prossima stagione, secondo La Repubblica nella sua edizione di Roma pensa a Simone Inzaghi. Con Di Francesco e Pioli, il tecnico laziale è tra i preferiti del club viola. Le manovre di avvicinamento sono già iniziata e la Fiorentina è pronta ad offrirgli un contratto da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Un bel salto in avanti per uno attualmente guadagna cinque volte meno.



Inzaghi ha però dato la sua priorità alla Lazio, mentre Lotito, dal canto suo, aveva messo sul contratto dell'allenatore una clausola secondo la quale il rinnovo sarebbe stato automatico in caso di qualificazione della squadra all'Europa League.