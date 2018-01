Qualcosa a centrocampo, per la Fiorentina, si muoverà a stretto giro. Magari già da domenica (con visite mediche a sorpresa?), quando Pantaleo Corvino riceverà la risposta dal Nizza per Vincent Koziello, mediano classe 1995, per il quale i viola hanno accelerato. I rapporti sono ottimi (vedi operazione Eysseric) e la mediazione di Carlos Freitas è una garanzia. L’affare si assesterebbe intorno ai 7/8 milioni di euro, da perfezionare in estate dopo un periodo di prestito. Lo riporta La Nazione.