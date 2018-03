L'Europa League, per la Fiorentina, adesso, non è più un miraggio per la squadra di Stefano Pioli rispetto alle prime 19 giornate ha alzato la media punti da 1,42 a gara a 1,55. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Il settimo posto è lontano 3 punti con una partita ancora da recuperare ed una voglia di provare a fare la storia che non è mai stata così forte. Nelle ultime 16 partite la Fiorentina ha perso solo tre volte, di cui una contro la Juventus. Fa malissimo quell’1-4 subito in casa contro l’Hellas, ma da quel pugno in pieno petto la squadra è ripartita. Tre vittorie consecutive e una sosta per ricaricare le energie serviranno per provare a costruire un capolavoro, perché dal 4 marzo la squadra ha dimostrato orgoglio e attaccamento alla maglia che la città ha apprezzato. Dopo la sosta arriva il Crotone, ma la Fiorentina nel finale di stagione dovrà vedersela soprattutto con Roma, Lazio, Napoli e Milan. Non un calendario facile, ma ci saranno altri scontri diretti che potranno favorire i viola.