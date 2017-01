Patrick Bastianelli, agente di Babacar, parla ai microfoni di Radio Sportiva: "Ha voglia di giocare e i sette gol fatti fin qui confermano una media realizzativa super, siamo sulla media di Icardi. In questa finestra, credo che restera' alla Fiorentina, ma vediamo cosa succede con Kalinic attirato dalla Cina. Nell'ultimo periodo 'Baba' si e' messo a disposizione dell'allenatore per i movimenti richiesti in fase offensiva, ma e' chiaro che il modulo con una punta avendo davanti Kalinic un po' lo paghi, non e' semplice prendere il posto al croato. Insieme comunque hanno fatto bene potrebbero giocare con maggiore continuita' proprio alla Fiorentina".