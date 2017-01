Michelangelo Minieri, agente del centrocampista del Bari Gaetano Castrovilli, ha parlato così del futuro del proprio assistito a FirenzeViola.it: "Siamo a buon punto, speriamo che il suo trasferimento alla Fiorentina prenda forma. Il ragazzo si era già trovato benissimo in Primavera l'anno scorso, speriamo sia di buon auspicio. In prima squadra o in Primavera? Vediamo come finisce, poi faremo tutte le considerazioni".