Gilberto sta per salutare nuovamente la Fiorentina. Infatti si sta per concludere il prestito con il Latina e il giocatore è pronto a tornare in Brasile. Ad ammetterlo è lo stesso agente che a globoesporte.com dichiara: ‘Vogliamo fare in fretta per liberare il prima possibile Gilberto dalla Fiorentina. Stiamo trattando con tanti club ma soprattutto con il Vasco da Gama. Vogliamo trovare una soluzione velocemente’.