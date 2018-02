L'agente del giocatore dell'Espanyol, in prestito dalla Fiorentina, Carlos Sanchez, Franjo Vrankovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ViolaNews.com: "Carlos aveva bisogno di giocare per far parte della Nazionale colombiana a Russia 2018 e l’Espanyol era la scelta migliore per lui. Con la Fiorentina c’è un patto per scegliere insieme l’estate prossima la soluzione più vantaggiosa per tutti. Se ci sono rimpianti per com’è andata la sua avventura a Firenze? No comment".