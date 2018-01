L'agente del giocatore della Fiorentina Giovanni Simeone, Leo Rodriguez, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fiorentina.it: "Ha fatto questi primi sei mesi alla grande, oltre ai gol importanti che sta facendo alle big dobbiamo guardare lo straordinario lavoro che fa per la squadra. Ha grandissima mentalità e lotta per 90 minuti senza mai fermarsi. Sta facendo un grandissimo campionato non soltanto per i gol ma per il lavoro per la squadra. Stagione ogni oltre aspettativa. Mercato? Assurdo parlarne ora perché è arrivato a Firenze da 6 mesi e la Fiorentina ha fatto un investimento importante su di lui. Corvino è stato intelligente perché ha scelto un calciatore che sta andando oltre ad ogni aspettativa. Non ha avuto un periodo di ambientamento perché questi primi 6 mesi sono stati fantastici. Per caratteristiche lui è uno che fa gol quando la squadra gira bene. Quindi se la Fiorentina continua a migliorare anche lui potrà farlo e proseguirà a fare sempre più gol".