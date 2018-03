L'agente di Jordan Veretout, Fabrice Picot, ha raccontato il periodo difficile del suo assistito ai microfoni di Firenze Viola. Dopo Davide Astori è venuto a mancare il fisioterapista del Nantes, Daguillon: "Era nel club da 33 anni e Jordan ha condiviso con lui i momenti belli e i momenti brutti. Quando ha appreso la notizia della sua scomparsa era molto triste. Il gol al Torino? Ero allo stadio ieri. Dopo la partita ci ho parlato e mi ha detto, al di là della felicità per la rete segnata e soprattutto per la vittoria della sua squadra, di essere stato orgoglioso di poter dedicare il successo al suo Capitano, assieme a tutti i suoi compagni. Per la prima volta si è sentito come se stesse condividendo quei momenti con Davide".