In ottica Fiorentina si è fatto anche il nome di Giaccherini che a Napoli non trova spazio e quest'oggi il suo agente, Furio Valcareggi, ha parlato a Radio Kiss Kiss proprio del futuro del suo assistito: “Ho capito che non giocherà mai. Chiederò di trovare una soluzione per andare via. Devo cautelare la carriera di un giocatore che si è ritrovato ad essere la quinta scelta dopo un Europeo giocato ad altissimi livelli. E’ chiuso da Callejon e dagli altri esterni e a centrocampo Sarri non lo vede. Proveremo a trovare una soluzione, anche se non so se otterremo qualcosa. Ci sono tante squadre su di lui, ma servono progetti seri. Con tutto il rispetto, una soluzione come l’Atalanta non andrebbe bene”.