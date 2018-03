Nell’ondata francese della Fiorentina, bene Veretout e Laurini, a mezzo invece Thereau, tra alto e bassi. Adesso - come riportato da Il Corriere dello Sport - all’appello mancano Eysseric e Dabo. Il numero dieci è da inserire, fino a questo punto, fra le delusioni stagionali perché non è mai riuscito a decollare a livello di prestazione. Raramente è stato scelto da Pioli e conta soltanto tredici presenze in campionato. Nelle ultime quattro giornate è rimasto totalmente in panchina, senza neanche subentrare a gara in corso. Infine Bryan Dabo che la città attende di veder incidere in maglia viola. Per adesso due presenze da quando è a Firenze per un totale 41′, contro Atalanta e Chievo. Ma chissà che contro il Crotone non possa essere protagonista vista la squalifica di Benassi.