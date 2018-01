La Fiorentina ha aperto la sua geografia del mercato alla Francia: ormai la pista transalpina è il filo conduttore principale della campagna gigliata, visto che dalla scorsa estate la dirigenza pesca oltralpe. Quattro i francesi in rosa – Eysseric e Veretout arrivati dalla Ligue 1, Laurini e Thereau dalla Serie A – e vari nomi rimasti solamente inchiostro sul taccuino. Viste le necessità a centrocampo - con Cristoforo in uscita e Sanchez a metà tra la partenza e la permanenza, oltre alla posizione di Badelj, in scadenza a giugno – e sugli esterni, il fronte potrebbe riaprirsi: Corvino e Freitas hanno allacciato vari rapporti con alcune società, senza precludersi quelli con le ‘big’ Paris Saint-Germain e Monaco.



AFFAIRES - Nella speranza di ripetere il colpo di Veretout, i viola stanno sondando il terreno per Souahilo Meïte del Monaco e Yannis Salibur del Guingamp. Profili diversi, situazioni diverse. Il motivo, però, sarebbe il medesimo: dare una nuova linfa al reparto di mezzo, aumentando le alternative a disposizione e dotando la rosa di ulteriori potenziali titolari. Perché la coperta è corta e, oltre a Badelj, Benassi e Veretout, c’è il vuoto. E pure i sostituti di Chiesa e Thereau latitano. Considerate anche le recenti prestazioni dell’ex Torino, oppure l’assenza di geometrie quando manca il croato, è inevitabile dover intervenire: oltre ad Antonelli, Viviani e Cataldi ci sono i francesi.



CAPITOLO SALIBUR – Il nome più abbordabile è quello di Yannis Salibur, classe ’91 del Guingamp. Il suo contratto è in scadenza nel 2019 ma il giocatore potrebbe decidere di cambiare casacca già nei prossimi giorni. Notizie riguardanti l’interesse viola trapelano anche dalla Francia, per un’operazione il cui costo si aggirerebbe tra i sei e gli otto milioni di euro. Da battere, però, la concorrenza di Sevilla e West Bromwich Albion.



CAPITOLO MEÏTE – Acquistato dal Monaco in estate per otto milioni dal Lilla, il calciatore sta giocando con il contagocce e la società monegasca avrebbe aperto, negli ultimi giorni, ad una sua cessione. L’ingaggio percepito supera il milione di euro, il valore del cartellino si aggira intorno ai dieci: probabile, nel suo caso, una trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto, anche se pure per lui ci sarà da battere la concorrenza di un club, stavolta del Saint-Etienne, a cui i gigliati hanno soffiato in estate Veretout.



MA NON BASTA – Tutto ciò non basta. La Fiorentina deve puntellare anche la difesa, oltre a dotare il centrocampo di una ulteriore pedina. Qui si cercheranno gli italiani, tra esperienza e qualità. Se abbiamo già citato Viviani e Cataldi, per Antonelli e Peluso – oltre ad altri profili, come Baba del Chelsea o Dubois del Nantes, altro francese – il discorso è ancora in fase preliminare, sempre che alla fine la dirigenza decida di puntare su questi profili. L’unica certezza, però, è che la bussola è puntata ed il Nord segna “Francia”.