Ora il 10 sulle spalle lo porta Valentin Eysseric - scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino - francese dal passo cadenzato pagato 4,5 milioni di euro l’estate scorsa, ma ad ora oggetto misterioso della campagna acquisti. Il talento per portare quel numero lo avrebbe Riccardo Saponara, pagato 9 milioni da Pantaleo Corvino un anno fa. Nessuno dei due, però, ha preso l’eredità di Federico Bernardeschi. La serata di coppa ne è stata la dimostrazione. Saponara non è mai entrato in partita, tanto ad esser sostituito all’intervallo. In campionato ha giocato appena 79 minuti e si è capito perché: gioca a ritmo troppo basso e in campo non si accende mai. Stefeano Pioli aveva pensato al 4-2-3-1 in estate, ma poi ha dovuto virare sul centrocampo a tre.



PROBLEMA FRANCESE - Eysseric - si legge sul quotidiano - non ha ancora segnato e non gioca titolare da due mesi. L’ultima volta fu a Crotone a fine ottobre al posto di Thereau infortunato. Pioli fu costretto al cambio all’intervallo. Da allora ha giocato qualche scampolo di partita contro Roma, Genoa e Sampdoria, ma senza lasciare il segno. Contro la Lazio nessun guizzo, mai un cambio di marcia. Anzi, pur avendo giocato solo 45 minuti è stato l’uomo che ha perso più palloni: 7.