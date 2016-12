E' una Fiorentina senza leader, questo purtroppo è un problema che si sussegue ormai da anni. Gonzalo, Borja Valero e Tomovic, ovvero i capitani dei viola sono tutti ottimi professionisti ma nessuno di loro ha le stimmate del trascinatore, di quello capace di sobbarcarsi le difficoltà di una squadra intera. Ieri, all'uscita dal campo per infortunio di Tomovic, la fascia di capitano è andata a Federico Bernardeschi che per ruolo, per carisma e attaccamento può essere considerato il presente, il futuro e perché no il leader della Fiorentina. I viola cercano un elemento anche per aiutare la squadra ad uscire da questo anonimato e può esserlo proprio il numero 10 della Fiorentina.