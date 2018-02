Dopo il tesoretto racimolato in estate – circa trenta milioni di euro che ‘saranno investiti in strategie aziendali’ – anche gennaio ha regalato un saldo in attivo alla Fiorentina, con tanto di monte ingaggi ulteriormente abbassato. Ceduti Hagi (2,5 milioni più il 25% di una futura rivendita), Sanchez (prestito oneroso da 500mila euro e stipendio risparmiato), Babacar (prestito con obbligo di riscatto a dieci milioni), Mlakar (gratis, con il 50% di una futura rivendita) e Rebic (2,5 milioni incassato dal riscatto), i viola hanno speso 3 milioni per l’acquisto di Dabo e 800mila per Kukovec, mentre Falcinelli è arrivato in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Un saldo positivo di 10 milioni, dunque.