Come riportato nell’edizione odierna de La Nazione, con la gara Fiorentina-Atalanta la "gestione Della Valle” taglierà un traguardo storico nella storia gigliata. L’incontro che vedrà opposti i viola agli orobici domenica sera, infatti, rappresenterà la 500° gara in Serie A della Fiorentina sotto l’attuale gestione. Trattasi di un ulteriore record assoluto per gli attuali proprietari, visto che, in passato, il top era stato toccato durante la proprietà Cecchi Gori (1990-2002) con 374 partite nella massima serie. L’attuale bilancio delle 499 gare disputate dal 2004, tutto sommato, è positivo: 222 successi (record assoluto), 130 pareggi (record assoluto) e 147 sconfitte il consuntivo aggiornato dopo la sconfitta di Torino