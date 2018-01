Una folta schiera di squadre interessate, in Italia e all'estero. Jerome Roussillon, terzino sinistro del Montpellier, piace a molte squadre europee, come raccolto da Calciomercato.com: su tutte, il Monaco. Il suo costo è di dieci milioni di euro e anche la Fiorentina è sulle tracce del francese: ancora nessuna offerta, però, da parte della società italiana, già avvicinatasi al calciatore in estate. Roussillon è stato vicino all'Amburgo, ma il trasferimento non si è concretizzato.