Nelle scorse ore si era parlato in ottica Fiorentina di André Pinto, calciatore che avrebbe visto il proprio contratto con lo Sporting Braga scadere proprio nel prossimo giugno e sarebbe potuto essere un colpo a zero euro di Corvino per la difesa, ma dal Portogallo arrivano novità importanti. Infatti secondo Record Pinto ha già sostenuto le visite mediche con lo Sporting Lisbona e dunque un passaggio alla Fiorentina non sembra più una strada percorribile.