Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a Premium Sport prima della sfida con l'Inter: "L'addio di Borja Valero? Scelta reciproca. A Firenze ha fatto bene e anche lui ha scelto per una nuova esperienza. Per noi è un periodo buono, di 7 risultati utili di fila ma troviamo un ostacolo difficile e imprevedibile come l'Inter. Abbiamo fiducia di poter ottenere il massimo. Quest'anno abbiamo pensato prevalentemente a fare una squadra giovane e di buon livello. A gennaio qualche intervento ci può stare ma non dipende da me, i direttori decideranno il tutto. Qualche cambiamento, piccolo, andrà fatto. Abbiamo mancato un obiettivo come la coppa e puntiamo tutto sul campionato. Proveremo a centrare l'Europa ma non sarà facile: ci sono squadre più attrezzate per il rush finale. Non siamo partiti benissimo ma abbiamo trovato una condizione ottimale. Simeone ha 22 anni ed è alla seconda esperienza in Italia, sta facendo bene. Si muove molto ed ha reso forse anche più del dovuto ma da un centravanti si pretende che faccia gol. Se eguagliasse l'anno scorso sarebbe già un buon contributo".