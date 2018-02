Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni parla a Premium Sport prima della sfida con il Chievo: "Falcinelli dal 1'? Ci auguriamo che faccia una grande partita, ha la possibilità di mettersi in evidenza, non è una giornata positiva dal punto di vista climatico ma speriamo di ottenere questi tre punti che sono la cosa più importante in questo momento. Prospettive per la stagione? Prospettive buone, quest'anno era un anno di transizione come avevamo già detto all'inizio, ci sono giovani interessanti, dal prossimo anno ci sarà una squadra più competitiva, mi auguro. Pensiamo a finire bene questo campionato, la zona europea è lontana ma fino a quando la matematica non ci condanna ci proviamo. Obiettivo? All'inizio abbiamo fatto questa scelta di ringiovanire la squadra, c'era quest'anno di transizione che sta andando avanti in modo positivo, il rimpianto è aver lasciato dei punti in giro pur avendo giocato bene, con 4-5 punti in più la Fiorentina sarebbe stata nella posizione giusta, speriamo di finire bene il campionato per programmare per il prossimo anno e migliorare questa squadra. Giovani in Nazionale? Siamo contenti dei tre giocatori convocati, ci auguriamo che possano rimanere nell'ambito dell nazionale, Di Biagio sta facendo il lavoro giusto con l'inserimento dei giovani per poi programmare l'Europeo del 2020. Veretout? E' un giocatore molto interessante, moderno con corsa e fisicità, un gran tiro di destro e sinistro, da lui ci aspettiamo qualche gol in più ma ne ha fatti già 4 e per un centrocampista sono tanti, ci auguriamo che continui su questa strada".