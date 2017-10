Il club manager violaha parlato a Premium Sport prima della sfida tra Benevento e Fiorentina: "Partita rischiosa ma con tutte le possibilità di fare tre punti. Per loro è decisiva, quindi sarà difficile anche per noi. La squadra è giovane e sta crescendo piano piano, l'allenatore ha detto di proseguire su questa strada per fare più punti possibili. I risultati non si possono pretendere subito ma stiamo creando una situazione favorevole.Per il lavoro che fa forse a volte arriva un po' stanco. La proprietà è sempre vicina anche se non presente fisicamente. Il mister sta lavorando bene e in prospettiva possiamo solo migliorare. La volontà della proprietà è di fare sempre meglio: chiaro che serve pazienza, i tifosi fiorentini l'hanno capito".