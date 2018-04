Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport prima della partita contro l'Udinese: "Astori manca anche a noi dirigenti: ci ha insegnato qualcosa di positivo. Anche se manca fisicamente a livello professionale lo sentiamo tutti e ce l'abbiamo sempre presente. Il messaggio che ci ha lasciato Davide negli anni in cui è stato qui lo vogliamo trasmettere nel modo migliore sia in campo che fuori. Era una persona diversa dagli altri, capitano in tutti i sensi. Ha lasciato qualcosa di positivo a tutte le persone che gli sono state vicine. Stiamo raccogliendo quello che abbiamo provato a seminare prima. Ora la squadra ha maggior maturità e certezza di poter provare a raggiungere l'obiettivo che sembrava sparito. Visti i 13 punti nelle ultime cinque, l'obiettivo si avvicina. Se viene bene, se non viene come avevamo già detto quest'annata è un po' di transizione. La Fiorentina è ammirata e significa che ha seminato bene".