Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, parla a Premium Sport del grande ex Federico Bernardeschi e della sua prima da avversario al Franchi: "Che gara mi aspetto da BernardeschI? E’ un ragazzo freddo, non subirà i fischi dei tifosi e sarà un avversario da temere, così come tutta la Juventus. La ritrovata vicinanza con Diego Della Valle? Ieri è venuto a trovarci ed è stato vicino alla squadra. Ci auguriamo che dopo la gara a Bologna anche oggi arrivi un risultato positivo. La sua presenza è stata rassicurante per il mister e per i giocatori. Tornerà allo stadio? Questo bisognerebbe chiederlo a lui ma penso che alla fine tornerà perché è uno dei tifosi più animati della Fiorentina".