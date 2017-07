Giancarlo Antognoni, team manager della Fiorentina, ha rilasciaato una lunga intervista a Premium Sport: "La vicenda Donnarumma? E’ giusto che Donnarumma resti al Milan. I rossoneri hanno ‘riacquistato’ Donnarumma ma è un bene che sia rimasto in Italia. E’ un portiere appena diciottenne che deve fare il suo percorso: è giusto che sia finita così. La contestazione dei tifosi della Fiorentina? E’ un momento particolare ma il fatto che qualche giocatore voglia andare via non dipende esclusivamente dalla società. Abbiamo presentato le maglie ribadendo il concetto che la maglia rimane anche se i giocatori passano. L’importante è sostituire le partenze di grandi giocatori nel modo giusto. Bernardeschi aveva detto che avrebbe potuto ripercorrere la mia carriera a Firenze? Di questi tempi è difficili ipotizzare che un giocatore possa restare per molti anni in una squadra. Bernardeschi è un po’ il frutto di questo periodo. Dispiace che non abbia rinnovato il contratto: ora la società dovrà prendere i giusti provvedimenti".