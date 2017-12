Pochi minuti è sarà Fiorentina-Milan. Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "L'esclusione di Chiesa? Credo si tratti di una scelta tecnica. Forse ha giocato tanto e un po' di riposo penso faccia bene anche a lui. Sulle scelte dell'allenatore non si può disquisire: se Gil Dias farà gol allora elogeremo Pioli. Milan? Non mi aspettavo di essere sopra: i loro investimenti nell'ultimo mercato sono stati diversi dai nostri. Nel calcio può succedere di tutto: stanno pagando l'inizio tribolato e anche il cambio d'allenatore. Sono convinto che Gattuso alla fine riuscirà a portare il Milan nella classifica che gli compete". Il club manager viola ha parlato del progetto per la costruzione del nuovo stadio: "Ci sono ottime possibilità di farlo e diminuire il gap con le grandi squadre. I Della Valle? Anche se non ci sono fisicamente siamo in continuo contatto".