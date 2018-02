Ospite all'evento "Meyer per amico" presso l'ospedale pediatrico "Meyer" di Firenze, il club manager della Fiorentinaha parlato così: "Il più forte tra i viola? Sono tutti forti. Chiesa è giovane e si sta mettendo in mostra. E' importante sia per la Fiorentina che per l'Italia. Fiorentina-Chievo? Domani vinciamo 2-0. Tifosi? La fedeltà che ho dimostrato mi premia., ma non si può costringere nessuno. Sono felice per me, ma nel calcio sono cambiate tante cose". Lo riportano i canali ufficiali della Fiorentina.