Intervenuto dal convegno organizzato dalla Fiorentina sui social network e lo sport, al canale ufficiale della squadra viola il club manager viola Giancarlo Antognoni ha affermato: "Per Firenze è LA partita. Lo era 30-40 anni fa e lo è anche oggi, con la Juve è una partita diversa dalle altre. Noi siamo tranquilli: la vittoria contro il Bologna ci ha dato quella tranquillità di cui avevamo bisogno. Loro sono tra i più forti non solo a livello italiano, ma anche europeo, quindi ci sarà da faticare. Il gol di Chiesa contro il Bologna? Mi sono piaciute due cose: non solo il gol, ma anche il passaggio di Badelj. Tutti guardano il gol ma nessuno ha parlato del bell'assist del croato, ci vuole intelligenza per fare un passaggio del genere. Poi il gol è stato molto bello, non c'è altro da dire".