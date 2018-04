Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato dopo il ko degli uomini di Pioli contro la Lazio: "I giocatori al centro sportivo oggi erano tranquilli, certo, dispiace non ottenere niente dopo una prestazione così. Tra due giorni si torna in campo, dobbiamo continuare su questa strada. Se continuiamo così, possiamo raggiungere un risultato insperato come la qualificazione alla prossima Europa League. La possibilità c'è, non siamo distanti neanche dal Milan".



SU VERETOUT - "È un giocatore generoso, è completo e fa bene entrambe le fasi. È difficile trovare un giocatore così".



SULLA FASCIA DI CAPITANO - "Veretout ha tutto per poterlo fare. Chiesa è ancora giovane".



SU EYSSERIC - "Credo che sia un grande giocatore. Ancora non lo abbiamo visto al meglio per vari motivi. Aspetterei prima di dare un giudizio definitivo".



SUL PERMANENZA DI VERETOUT - "La Fiorentina cercherà di mantenere i suoi giocatori più importanti. Il mercato è talmente ampio e vario che non sai mai cosa può succedere. Poi tanto dipende anche dai giocatori".