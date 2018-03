Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Benevento: "Oggi è una giornata tragica. Ci resta il sorriso di Davide, che ha insegnato molto ai compagni e alla società. Era un ragazzo magnifico, d'altri tempi. Si sono viste manifestazioni importanti in suo ricordo in tutto il mondo. Il destino crudele di Davide penso abbia appianato la situazione tra i tifosi e la proprietà. Ci auguriamo che in seguito abbiano la possibilità di lavorare in un clima più tranquillo, con l'accordo dei tifosi. Sarà uno stimolo in più per costruire una squadra competitiva. Giusto ricominciare subito? Sì, anche per ricordare Davide nel modo migliore. La partita di oggi può smorzare questa tensione degli ultimi giorni. Il significato del risultato conta relativamente, ma può essere uno sfogo, anche per i giocatori".