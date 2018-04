Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, prima del match contro il Napoli è intervenuto a Premium Sport: "Sappiamo di giocare contro una grande squadra, bisogna andare oltre i nostri limiti. Il Napoli sarà agguerrito, punterà alla vittoria. Sarà una partita bella, tra due squadre a cui piace giocare a calcio. La gara sarà legata agli episodi, sarà molto difficile".



Su Badelj: "E' uno dei capisaldi di questa squadra, speriamo che possa restare insieme a noi. In questo momento è una decisione più sua che nostra, io penso e spero che alla fine resterà. E' un giocatore che ci serve e sono fiducioso".



Se vincete lo scudetto sarà della Juve. "Cercheremo di giocare come abbiamo spesso fatto contro le squadre forti. Abbiamo perso punti con le piccole, non con le grandi. Cercheremo di imporre il nostro gioco, pur sapendo che la prerogativa del Napoli è tener palla e non fartela vedere. La Fiorentina ha sempre dimostrato di essere all'altezza contro le grandi, al netto degli episodi importanti in queste partite".