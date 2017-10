Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, parla dell'Italia di Ventura a la Repubblica: "Gli esperimenti di Ventura non sono andati come sperava. Non è un reparto, ma l'intera squadra che non girava. Nella squadra del talento c'è, anche se il centrocampo ha avuto problemi: si aspettano ancora Verratti e Marchisio. L'assenza che si è sentita è quella di Belotti. Le grandi puntano quasi tutte sugli stranieri, gli italiani giocano nelle piccole. Questo non può che essere un problema di sistema. Ora siamo agli spareggi: sarà delicata ma l'Italia non può mancare ad un Mondiale".