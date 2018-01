Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a Premium Sport prima della sfida tra i viola e la Sampdoria: "Capitiamo proprio in una settimana con tre assenti, ma credo che i sostituti daranno il loro contributo come sempre. Loro non sono in un periodo eccezionale, ma sono comunque davanti a noi e vanno rispettati, cercheremo di proseguire nell'euforia che abbiamo in questo momento. Questo è il periodo delle partenze e degli arrivi, ma abbiamo una rosa competitiva e rinnovata totalmente. Cambiare qualcosa mi sembra eccessivo, chiaro che si cerca sempre di migliorare, ma forse questo non è il momento e servirà aspettare giugno, anche per capire in che condizioni sono quelli che hanno giocato poco".