Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport prima della sfida col Crotone: "La classifica è buona e ci siamo tranquillizzati. Oggi veniamo a Crotone per ottenere il massimo risultato, su un campo difficile e con una squadra che ha bisogno di punti, ma ci proveremo. Non avendo una coppa europea penso che Pioli stia cercando i suoi undici titolari. Di contro troveremo una squadra un po' chiusa e un giocatore con le caratteristiche di Eysseric può far bene. Troveremo una squadra determinata e un ambiente particolare. La squadra però è in ottima condizione: speriamo di fare risultato".