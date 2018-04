Il club manager viola Giancarlo Antognoni ha parlato a Premium Sportprima di Sassuolo-Fiorentina:"L'annata sta andando bene, ci auguriamo di ottenere quel risultato che all'inizio sembrava inarrivabile, la qualificazione in Europa League. Il riavvicinamento della proprietà è importante per noi, per i giocatori e anche per i fiorentini che hanno capito che possono darci soddisfazioni nei prossimi tempi. Veretout? La nostra prerogativa è tenere i giocatori ma se lui ha espresso questa volontà significa che sta bene a Firenze. Siamo contenti di quest'acquisto che si è rivelato superiore alle aspettative. Saponara? Ha bisogno di essere tutelato sotto l'aspetto affettivo e credo che la fascia possa dimostrare il suo valore. Si merita la fascia e speriamo la possa mantenere, anche se presto rientrerà Pezzella. Oggi è importante per lui e la Fiorentina. Credo sia cresciuta tutta la squadra, anche giocatori che conoscevamo meno ma in campo hanno dimostrato il loro valore. Credo che il lavoro di Pioli abbia gratificato i giocatori. Abbiamo visto una bella Fiorentina, i tifosi sono contenti e speriamo riesca ad ottenere quel risultato che Firenze merita. Oggi ci sono 2000 persone: significa che il pubblico si è riavvicinato. Saponara quando ha l'opportunità gioca bene e siamo contenti. Può fare la differenza e cambiare il volto di una partita. Per noi in questo momento è molto positivo".