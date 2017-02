Il dirigente e bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni parla così della squadra viola uscita vittoriosa ieri sera dalla gara contro l'Udinese a margine dell'intitolazione della strada a Ferruccio Valcareggi in quel di Firenze: 'La Fiorentina mi è piaciuta come squadra ieri sera, dopo lo scivolone di Roma c’è stata una bella ripresa. Adesso ci aspettano due gare importanti, questa vittoria è importante per il morale e per la classifica. L’Europa League è un nostro obiettivo'.