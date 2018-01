Il giocatore del Milan Luca Antonelli è sul taccuino della Fiorentina per la fascia sinistra. Come scrive La Nazione, tutti, dalla società viola al club rossonero, passando per lo stesso giocatore, guardano con interesse all’affare in questione, ma la strada per arrivare a una soluzione rimane ancora tutta da scoprire. La formula più probabile? Il prestito lungo (giugno 2019) con un diritto di riscatto parametrato all’età di Antonelli e quindi non superiore ai 3 milioni.