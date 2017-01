Colpo di scena per il mercato della Fiorentina: stando a quanto rivelato da Sky Sport la società viola si è gettata su Riccardo Saponara e in queste ore è in corso una trattativa per chiudere l'operazione. Cifre importnti per l'affare: tra gli 8 e i 10 milioni di euro per convincere l'Empoli a lasciar partire il fantasista, non convocato per la sfida contro il Crotone ufficialmente per infortunio. Non una novità, visto che il giocatore si allena da solo in palestra da una settimana e l'arrivo a Empoli dell'agente del giocatore negli ultimi giorni aveva già dato primi segnali di un possibile addio.



CLAUSOLA MILAN - Sorride il tecnico della Fiorentina Paulo Sousa, che stravede per lui e spinge per averlo, sorride anche il Milan: quando hanno ceduto Saponara all'Empoli infatti i rossoneri si sono assicurati un 30% di guadagno sulla futura rivendita a più di 5 mln del giocatore. Per esempio, se l'Empoli vendesse Saponara a 10 milioni, il Milan guadagnerebbe circa 1,8 milioni di euro.