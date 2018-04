Erano gli unici due francesi dai quali Firenze aspettava ancora qualcosa. Perché Laurini e Veretout avevano ampiamente convinto, Thereau a corrente alternata era riuscito a dare il proprio contributo: Dabo e, soprattutto, Eysseric, erano invece oggetti misteriosi. Il secondo era arrivato in estate, dopo le famose e lunghissime “ore calde”, raccogliendo dodici spezzoni in campionato – solo all’esordio, con l’Inter, aveva disputato una partita intera – e svariate bocciature, facendo parlare più per la stazza fisica che di prestazioni. Tempo al tempo, invece, per l’ex Saint-Etienne, acquistato durante l’ultima sessione di mercato e, contro il Crotone, alla prima vera convincente prova. Contro il Crotone, invece, hanno sorpreso, con Dabo che ha cambiato la partita con il suo ingresso ed Eysseric che ha propiziato il vantaggio di Simeone: saranno essenziali nella corsa all'Europa. Lo scrive ViolaNews.com.