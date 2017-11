Il capitano della Fiorentina Davide Astori ha parlato della prossima partita contro la Roma in occasione di un incontro con i tifosi: "Domenica servirà la partita perfetta, la sfida contro la Roma ci permetterà di capire chi siamo. Dispiace per la sconfitta di domenica, io per primo sono rimasto deluso della mia prova, gli errori individuali hanno compromesso il risultato finale". Sulla sua esperienza alla Roma: "Per me questa è sempre una partita speciale, ho vissuto lì una stagione importante per la mia carriera e ho ancora tanti amici. Io e miei compagni cercheremo di reagire subito, abbiamo già dimostrato di saperlo fare, auguriamoci di riuscirci anche domenica per far felici i nostri tifosi. Ce la metteremo tutta pur sapendo che sarà una sfida tosta".