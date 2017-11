Davide Astori, difensore della Fiorentina, parla dopo la sconfitta con la Roma al Franchi: "Dobbiamo sistemare qualche dettaglio, la Roma di oggi è una squadra più pronta della mia e ha fatto la differenza. Non è che sia mancata la zampata, non è facile durare 90 minuti contro questa Roma, è una squadra nuova la nostra e si è amalgamata da poco. Nelle ultime 5, 3 vittorie e 2 sconfitte, poi ogni partita va analizzata a sé, non dobbiamo pensare troppo ai problemi ma essere lucidi e analizzare le partite. L'Europa sta un po' più in alto, serve tempo per capire se possiamo arrivarci. Manca personalità? È dovuto che io parli essendo il capitano, preferirei venire quando vinciamo e non fare di questo momento un dramma perché comunque tre vittorie le abbiamo fatte, serve un'analisi lucida. La Nazionale? La Svezia è forte, il sorteggio non è stato fortunato ma ha detto peggio alla Svezia, sarà una partita tosta e poi a San Siro faremo la partita della vita, spero di giocare e far parte di questo gruppo".