Di gol non ne ha mai fatti tanti. 8, per l'esattezza, tra Serie A e Serie C, dove ha vestito la maglia del Pizzighettone con il sogno di ritornare, un giorno, al Milan, magari dalla porta principale. La specialità della casa di Davide Astori è sempre stato il colpo di testa, come quando a Udine, con la maglia della Roma, portò i giallorossi a meno 1 dalla Juventus prima in classifica e aprì, di fatto, le porte alla Goal Line Technology.



Questa estate, però, ha sfiorato l'euro gol. Amichevole di lusso,contro il Real Madrid sul prato del Bernabeu: con il risultato sull'1-0 per le Merengues, il capitano della Fiorentina, in rovesciata, spedisce la palla sulla traversa. Applausi dal Bernabeu. Applausi che oggi gli hanno rivolto i tifosi di Genoa e Cagliari alle 12.30 quando, a Marassi, è comparsa la sua foto.