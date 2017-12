, difensore della Fiorentina, ha parlato a Rai Sport al termine della gara di TIM Cup persa sul campo della Lazio: "Siamo dispiaciuti perché abbiamo regalato il primo tempo. Siamo scesi in campo poco cattivi, la Lazio ci ha puniti e la partita è cambiata. Lì si sono chiusi per ripartire e lo sanno far bene. Per noi era un obiettivo la semifinale, ma abbiamo affrontato in casa loro una grande squadra. Ora c'è da rimboccarsi le maniche e pensare al Milan. Abbiamo avuto la supremazia territoriale ma abbiamo creato pochi pericoli nelle zone che contano. A volte c'è l'avversario forte, altre casualità e altre ancora sbagliamo noi. Abbiamo margini di miglioramento grandi e queste partite servono per crescere ancora. Da Sousa a Pioli? Il gioco è diverso: con Sousa eravamo più padroni del possesso e meno verticali. Pioli chiede gioco profondo e pericolosità. Ci siamo calati bene nella parte. L'obiettivo è migliorare: abbiamo una squadra giovane, che deve ancora conoscersi bene, e pensiamo domenica dopo domenica".