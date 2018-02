Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, parla a Premium Sport dopo il successo sul Chievo: "Volevamo fortemente il successo e l'abbiamo dimostrato in un secondo tempo difficile da giocare, soffrendo l'uno per l'altro per i tre punti. Le prime sconfitte dopo la sosta con Samp e Verona sono state le più brutte, nelle altre non è mai mancato nulla. Abbiamo continuato a lavorare come sappiamo e i risultati arrivano. Abbiamo una rosa molto giovane e non credo ci sia bisogno di lanciare altri ragazzi, ce ne sono di bravi che si stanno imponendo come Dias, Chiesa e Milenkovic. Rinnovo? Stiamo parlando, vediamo di trovare presto una soluzione".