Non è un momento felice per Davide Astori che ancora non è riuscito ad essere, in campo, il leader di cui la Fiorentina ha bisogno. Il suo ruolo all’interno dello spogliatoio non è comunque in discussione, è lui il capitano dentro e fuori dal campo, è lui che ha scelto di sposare il progetto Fiorentina in un momento in cui tutti scappavano. Questo inizio di stagione è solo un piccolo intoppo della sua carriera che presto sarà archiviato, perché Astori è un perno della Fiorentina di Pioli e della difesa viola. Intanto prosegue spedita la trattativa con la Fiorentina per il suo rinnovo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione dopo la sosta per le nazionali, giorno più giorno meno, le parti si incontreranno per firmare il nuovo accordo, si parla di un biennale con opzione sul terzo. L’idea della Fiorentina, ma anche di Astori, è di chiudere la carriera a Firenze, così da rendere ancora più leader e ancora più importante il ruolo dell’attuale capitano all’interno della rosa. Un segnale importante anche per tutti quei compagni che invece cominciano a pensare al dopo Fiorentina, Astori ha scelto la maglia viola e presto metterà tutto nero su bianco. Lo riporta Fiorentina.it.