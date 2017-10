Allenamento a parte per Khouma Babacar, ma non per problemi fisici. Dall’arrivo di Stefano Pioli a Firenze, infatti, è usuale che un giocatore – è già accaduto, ad esempio, a German Pezzella ed Davide Astori – sostenga una seduta differenziata in solitaria per potenziare o affinare determinate caratteristiche, oppure per colmare alcune lacune. Oggi è il turno di Babacar.