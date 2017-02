L'attaccante della Fiorentina Khouma Babacar commenta a Premium Sport il proprio momento e il prossimo impegno di campionato contro il Milan: "Non ho ancora fatto niente , devo ancora fare tante cose e migliorarmi tantissimo. Come lavora Sousa su di me? Concentrazione, determinazione e cattiveria. Come si mette in difficoltà il Milan? Come abbiamo fatto contro l'Udinese: pressing, cattiveria e concentrazione. Montella mi ha insegnato a fare anche gol brutti, mi ha aiutato tantissimo a crescere. Nello spogliatoio sono un po' buffo, rido e scherzo con tutti. Sono tra quelli che prendono sempre schiaffi: mi piace, sento l'affetto dei compagni".