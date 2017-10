Khouma Babacar sembra avulso dal resto della rosa. In estate la Fiorentina ha provato a venderlo in Germania e all’est ma il ragazzo si è rifiutato di andare. Così come non ha accettato le proposte di rinnovo di contratto che oggi scade nel 2019. Pantaleo Corvino dunque ha provato due strade opposte ma Babacar non le ha prese in considerazione. E’ così che ha preso campo il sospetto che dietro tutto ci fosse Mino Raiola e la volontà di far arrivare il senegalese a svincolarsi fra circa un anno e mezzo. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.